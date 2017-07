"Rosso di Sera": apericena con degustazioni tipiche a Ponte di Barbarano

Giovedì 27 luglio alle 19 in Villa Traverso Pedrina a Ponte di Barbarano Vicentino in via Monticello 50 è in programma "Rosso di Sera" per un aperitivo in una splendida location rustica con i migliori prodotti locali rivisitati in gustose ricette, fra cui degustazioni di risotti tipici a cura del cuoco Massimo Andriolo dell'Antica Trattoria "Ai Colli Berici". Presenti molte cantine con vari vini, yoga nel parco, musica dal vivo e intrattenimenti di magia per una serata spettacolare. L'evento è garantito anche in caso di maltempo. Vedi anche: "Rosso di Sera 2016".

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Ufficio Turistico Barbarano - ufficioturistico@comune.barbarano-vicentino.vi.it.



QUOTA D'INGRESSO 12 euro in cui sono compresi 3 assaggi di vino e le degustazioni dei prodotti (inclusi i risotti).

ELENCO CIBO E VINO