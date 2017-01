"Rogo della Stria": sfilata della Befana a Recoaro Terme

Venerdì 6 gennaio è in programma il "Rogo della Stria" a Recoaro Terme. Alle 16 la giornata verrà aperta con la sfilata della Befana e dei suoi "salbanei". Alle 17 ci sarà il tradizionale falò della vecia in piazza. Alle 18 gran finale con la musica dal vivo insieme ai "Trio de Janeiro". Per tutto il giorno ci saranno anche il mercatino e gli stand gastronomici. Partecipazione libera. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Recoaro Terme.

