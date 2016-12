"Robotica": costruire un robot semimovente ad Arzignano

Tutti i giovedì dal 12 gennaio al 23 febbraio 2017 si terrà il corso "Robotica" per imparare a costruire, programmare e comandare un robot semovente presso la Biblioteca Civica "Giulio Bedeschi" di Arzignano in vicolo Marconi 6. Il corso rientra nel progetto “Punti di Vista”: i robot costruiti saranno utilizzati per le riprese del cortometraggio previsto dalla stessa iniziativa. Saranno 7 appuntamenti sempre di giovedì pomeriggio. Date: 12, 19, 26 gennaio e 2, 9, 16, 23 febbraio 2017. Orario: 16.30 -18.30. Iscrizioni: entro lunedì 9 gennaio 2017. Costo: gratuito. Età: 13 - 18 anni. Infoline: 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it.

