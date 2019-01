Ritratti femminili nel cinema

La figura femminile è stata valorizzata, lungo la storia del cinema, da numerosi registi, che l’hanno saputa raccontare in maniera originale e unica, come: Antonio Pietrangeli, George Cukor, Pedro Almodovar, Luchino Visconti, Valerio Zurlini, Sofia Coppola solo per citarne alcuni.



In questo incontro monografico si intende accompagnare i partecipanti alla scoperta di quattro figure di donna, due contemporanee e due del passato, che hanno lasciato una traccia importante nella storia della cinematografia in quattro diversi paesi del mondo.