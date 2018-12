Ritorno al futuro: De lorean un sogno, un mito e una leggenda

Sabato 8 dicembre 2018 il Gran Caffè Adler ha il piacere di regalare ad ognuno di voi un’emozione di fantasia legata al film “Ritorno al Futuro”, grazie alla generosità del Museo Nicolis di auto d’epoca di Villafranca Verona, verrà esposta la mitica auto De Lorean AU028 DMC 12, unica e inimitabile auto dal design già per il tempo, avveniristico.

Quest’auto vive quest’anno di ulteriore splendore essendo la protagonista del film “Driven” sulla vita di De Lorean, presentato al festival di Venezia a settembre 2018, dove sul tappeto rosso brillava la stessa automobile come ospite d’onore.

Tutto ciò è stato possibile grazie al Museo Nicolis, vincitore a novembre dell’Museum of the Year” ambito premio internazionale che corrisponde nel settore cinema all’oscar, a Lederform azienda leader in business communication fisico e digitale, da sempre impegnata in azioni di co-marketing culturali e sportivi, Lu&Gi Retail marketing strategico



L’auto sarà esposta di fronte al Gran Caffè Adler dalle 10.00 alle 18.00 del 8 dicembre 2018, nel pomeriggio nelle sale del cinema Grillo Parlante verrà trasmesso, per la gioia di tutti il film “Ritorno al Futuro” alle ore 15.30.