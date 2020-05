Ritorna il Mercato dell'Antiquariato: il 2 giugno in Campo Marzio

Martedì 2 giugno ritorna il Mercato dell'Antiquariato a Vicenza, dalle 8 alle 18, lungo viale Dalmazia si distribuiranno gli espositori che per questa edizione saranno esclusivamente residenti in Veneto.

Organizzatori, Comune ed espositori stanno collaborando attivamente affinché il mercato si svolga nelle più efficaci condizioni di sicurezza. Durante tutta la giornata, sarà attivo un servizio di sorveglianza dell’area.

“A Campo Marzo ci eravamo lasciati, a seguito dell'annullamento del Carnevale, e da Campo Marzo ripartiremo il 2 giugno. I momenti di difficoltà, se gestiti al meglio, possono tramutarsi in nuove opportunità e sfide da lanciare - commenta l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Il mercato dell'antiquariato in Campo Marzo diventerà l’occasione per ribadire ai vicentini che la grande area verde alle porte del centro storico è casa loro attraverso l’attrattività e l’eleganza di uno degli eventi più amati del nostro calendario che si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni delle Linee guida regionali assicurando totale sicurezza per espositori e avventori.

E' uno dei primi mercati dell’antiquariato che si possono svolgere nel Veneto, in quanto regolamentato da un bando e grazie alla possibilità di mettere prontamente in atto le attuali disposizioni.

A seguito dell'ultimo dpcm e delle ordinanze regionali più recenti, Non ho l’età, con il supporto dell’assessorato alle attività produttive, potrà, recuperare le date del Mercato dell’Antiquariato, Collezionismo & Vintage, che non si sono svolte per l'emergenza Coronavirus tra in aprile e maggio.

Al Mercato dell'antiquariato il 2 giugno in Campo Marzo la sicurezza sarà garantita.