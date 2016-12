Ritiro "Ayahuasca" con viaggio sonoro a Vicenza

Da venerdì 20 a domenica 22 gennaio 2017 è in programma il ritiro "Ayahuasca" con viaggio sonoro presso lo Studio Yoga "So-Ham" di Vicenza in via Zamenhof. Il weekend intenso permetterà di ritornare nella propria profondità interiore e prendere il contatto con l'essenza più pura. Il programma del viaggio sonoro prevede 2 sessioni di "Ayahuasca", 2 sessioni di bagno gong (ad inizio di ogni sessione di "Ayahuasca") e 2 sessioni di integrazione terapeutica. Durante la notte si assume Ayahuasca e ognuno è disteso sul proprio materasso accompagnato dalla musica, suoni e frequenze, che accompagnano il viaggio interiore. il giorno dopo, dopo colazione ci sarà una sessione di integrazione terapeutica, dove chi vorrà condividerà ciò che ha vissuto durante la notte e con appoggio dei facilitatori si andrà ad approfondire e concretizzare l'esperienza interiore per poter portare i benefici nella vita quotidiana per migliorare dei aspetti personali o comprendere diverse problematiche. Si unisce l'utilizzo del Gong e di altri strumenti musicali molto antichi, utilizzati da sciamani e monaci, come strumenti di trasformazione evolutiva e di conoscenza del vero Sè e l'Ayahuasca, anch'essa strumento sacro molto antico con tutti i suoi benefici. Tutto ciò maneggiato da musicoterapeuti esperti in ognuno di tali strumenti.

Carettristiche Ritiro con Viaggio Sonoro:

1. Viene usato Ayahuasca, preparata da sciamani della selva amazzonica. Non usiamo piante equivalenti o analogiche, bensì Ayahuasca pura al 100%;

2. Sono presenti faciliatori formati da sciamani nella selva e dalla "Scuola Europea Ayahuasquera" con molta esperienza da molti anni;

3. Si realizzano questi eventi in contesti naturali, con le comodità indispensabili per vivere un’esperienza gradevole e confortabile;

4. Si utilizza musica registrata e dal vivo, meditazioni guidate, strumenti sciamanici che accompagnano il processo;

5. L’infoco che si dà al lavoro è psicoterapeutico, è dire che relazioniamo l’esperienza con la vita diaria, per determinare tutto ciò che possiamo evoluzionare nella vita diaria;

6. La proposta non è guidare, bensì accompagnare e prendersi cura dei partecipanti nel processo per arrivare all’esperienza introspettiva. Ogni partecipante lo realizza da solo.

Il ritiro inizierà venerdi 20 gennaio alle 18 e finirà domenica 22 gennaio alle 15. Prezzi: 195 euro al giorno (pernottamento e pasti vegetariani compreso); 380 euro per ritiro completo di 2 giorni + 15 euro per ogni sessione di bagno di gong. Pagamenti anticipati almeno 7 giorni prima con 10% di sconto: 175 euro al giorno e 340 per il ritiro completo. Per informazioni e iscrizioni: nordest@innermastery.es - 329.3640961 Rojin (anche su whatsapp) Responsabile della convocatoria dell'Ayahuasca Nord Italia.

Definizione Ayahuasca da "Wikipedia": L'ayahuasca (aya-wasca, letteralmente "liana degli spiriti/dei morti" in lingua quechua), spesso detta anche Yage, Hoasca, Daime, Caapi a seconda dei paesi di provenienza, è un infuso a base di diverse piante amazzoniche in grado di indurre un potente effetto visionario e purgante. Il suo utilizzo, al quale sono da sempre state attribuite prerogative magiche e terapeutiche, è caratteristico delle diverse forme di sciamanismo amazzonico praticate nei territori a cavallo di Perù, Colombia, Ecuador, Brasile, Bolivia e Venezuela. La pozione base, per essere farmacologicamente attiva, deve essere prodotta facendo bollire assieme, per diverse ore, un minimo di due piante amazzoniche, cioè la liana "Banisteriopsis Caapi" e le foglie dell'arbusto "Psychotria Viridis", anche noto come chacruna, che in alcune aree può essere sostituito dalla "Diplopterys Cabrerana".

