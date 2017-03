"Risveglio di Primavera": artigianato e vintage con laboratori a Sandrigo

Domenica 9 aprile dalle 11 alle 19 l'associazione "Come Un Incantesimo" organizza "Risveglio di Primavera", mercatino artigianale e vintage con spazio ai prodotti agricoli e a laboratori formativi presso Villa Sesso Schiavo a Sandrigo in via San Lorenzo 7. Saranno presenti designer, artisti, artigiani, collezionisti vintage e piccoli produttori agricoli sia per il mercato che per i laboratori. Per partecipare alla selezione come espositori scrivere a: comeunincantesimoeventi@gmail.com, allegando minimo 4 foto e una presentazione del proprio prodotto o del laboratorio da insegnare. Ingresso libero.

