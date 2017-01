Risotto al Ranpussolo alla Trattoria Tipica Valle Verde di Villaga

Domenica 22 gennaio alle 20 la Trattoria Tipica Valle Verde di Villaga in via Fagnini 11 organizza una speciale cena a base di "Ranpussolo de Villaga", uno degli ortaggi più saporiti dei Colli Berici dal sapore dolciastro, nell'ambito della rassegna gastronomica "A Tavola con il Ranpussolo de Villaga". Questo particolare prodotto, poco conosciuto in Veneto, è un'erba spontanea, che cresce nella zona dei Colli Berici e a Villaga in particolare: veniva usato come alimento fin dall'antichità. Costo: 28 euro escluse le bevande. Per informazioni e prenotazioni: 0444.868242 - info@agriturismovalverde.it.

Il menù della serata:

Aperitivo di benvenuto

Antipasto: Crema di mais con vellutata di Ranpussolo, sopressa nostrana, frittata con Ranpussolo

Primo piatto: Risotto con Ranpussolo

Secondo: Salame ai ferri - Tagliata

Contorni: Ranpussolo insaporito con lardo e aceto balsamico - Verdura cotta

Dolce della casa

Caffè con degustazione grappa E'

Vini in bottiglia dell'Azienda Agricola Piovene Porto Godi (a parte)

