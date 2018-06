Risorgive del Bacchiglione: serata alla scoperta di nidi e nidiacei

Ecotopia e Viacqua portano grandi e piccini “Dentro al nido”. Domani, venerdì 8 giugno, il parco delle Risorgive del Bacchiglione a Dueville ospiterà una serata alla scoperta di nidi e nidiacei. Dalla 20.30 alle 22.30 i visitatori potranno osservare in diretta video una coppia di civette con prole, l’analisi dei resti delle prede rinvenuti all’interno di un nido per allocchi e fare una breve passeggiata guidata nell’area ascoltando i suoni della notte e i canti degli uccelli notturni. Le immagini che si potranno vedere su uno schermo vengono riprese da una webcam posizionata all’interno un nido di civette: proprio in questi giorni la madre porta il cibo ai piccoli. Il nido degli allocchi è invece vuoto perché i piccoli sono già volati via: l’apertura e la pulizia del nido permetterà così di vedere cosa hanno mangiato e quindi di scoprire la microfauna dell'area.

La serata è organizzata dalla Cooperativa Ecotopia con la collaborazione di Viacqua, gestore del servizio idrico integrato che ha in gestione dalla Provincia il parco delle Risorgive del Bacchiglione.

La partecipazione è a pagamento (adulti: 4 euro, famiglia: 10 euro, bambini sotto i 10 anni: gratuito). Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0445.641606, sms e whatsapp: 3713631126, mail_ info@cooperativaecotopia.it