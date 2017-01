"Riso Venere con Gamberi" alla Trattoria All'Angelo di Piovene Rocchette

Martdì 14 febbraio alle 20 la Trattoria All'Angelo di Piovene Rocchette in via Dell'Angelo 105 organizza la "Cena Romantica di San Valentino" con uno speciale menù (antipasto, due primi, un secondi con contorno e dessert oltre ad acqua, vini e caffè). Tra i primi spicca lo strudel di riso venere con code di gambero e per secondo il petto di galletto ripieno di radicchio e tastasale. Costo: 50 euro a persona (escluso vini) - 60 euro a persona (compreso vini abbinati). Per informazioni e prenotazioni: 0445.651181 - info@trattoria-allangelo.it.

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Stuzzichino di Benvenuto con Lessini Durello Brut Marcato

2 PRIMI PIATTI:

Strudel di riso venere e code di gambero, salsa allo zafferano - Colle dei Tigli Cortese/Garganega IGT 2014 Lenotti

Gnocchi gratinati con zucca e porro paccheri al forno con vitello, broccolo fiolaro e fonduta di Asiago - due Cabernet/Merlot Rosso Veneto IGT 2013 Marcato



SECONDO PIATTO: Petto di galletto ripieno di radicchio e tastasale con polenta pasticciata, salsa al vino rosso e verdure di stagione



DESSERT: Mousse di cioccolato fondente 72% con salsa pistacchio - Biscottino alle mandorle Niepoort Tawny Porto piccola pasticceria con caffè

