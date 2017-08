"Riso Fa Buon Sangue": cabaret & musica con 7 ospiti a Valdagno

Sabato 26 agosto alle 21 al Parco La Favorita di Valdagno è in programma la serata "Riso Fa Buon Sangue" per la 13° tappa del tour 2017. Super ospite della serata Francesco Damiano con Giusy Zenere, Marco&Francesco e Paolo Favaro. Nel cast anche il cantante solista Enrico Nadai. Presenterà Barry Mason. Lo spettacolo si terrà con qualsiasi condizione atmosferica (copertura con tendone). L'ingresso è libero e gratuito.

L'evento è organizzato gli "Amici del Cabaret" con il il patrocinio del comune di Valdagno in collaborazione con Avis Regionale Veneto e Avis Comunale Valleagno (formata da Avis Comunale Brogliano, Castelgomberto - Trissino, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme e Valdagno). "Amici del Cabaret" promuove in tutta Italia la donazione del sangue attraverso la comicità. La serata di sensibilizzazione si inserisce all'interno dei festeggiamenti, a livello nazionale, che Avis ha indetto per il suo 90° anno di attività (1927-2017).

CONTATTI: "Amici Del Cabaret" - via Pietro Nenni, 2/A - Lendinara (RO) - amicidelcabaret@itpec.it - www.risofabuonsangue.it - www.facebook.com/RisofabuonsangueItalia - www.twitter.com/Amicidelcabaret - www.youtube.com/user/AmiciDelCabaret

