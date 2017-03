"Rischio e Consapevolezza Finanziaria" a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 2 AL 10 MARZO

Giovedì 2 marzo alle 20.45 nella Sede Circoscrizione 2 di Vicenza in via De Nicola si terrà l'incontro "Rischio e Consapevolezza" per la prima delle tre conferenze del ciclo “Idee e spunti per affrontare il mondo della finanza con più consapevolezza”. L'evento è a cura dell’Associazione Nazionale Alpini, Gruppo ANA Campedello, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero. Informazioni: madda.antonio45@libero.it.

ELENCO INCONTRI