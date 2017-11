"Riscaldarsi correttamente con il legno" alla Confartigianato Vicenza

Giovedì 30 novembre alle 18 al Centro Congressi di Confartigianato Vicenza in via Fermi 201 la Federazione Legno di Confartigianato Imprese Veneto propone il convegno "Riscaldarsi correttamente con il legno", in cui si affronteranno gli aspetti tecnici e ambientali, di sicurezza e di qualità dell'aria, connessi all'utilizzo energetico del legno.

Dopo l’introduzione di Bruno Mazzariol (presidente della Federazione Regionale Legno), la parola passerà Valter Francescato (direttore tecnico di AIEL - Associazione Italiana Energia AgroForestali), che illustrerà i benefici, non solo economici, ma anche ambientali, di questa fonte di calore. Il relatore, infatti, affronterà la questione delle emissioni e le strategie di miglioramento della qualità dell’aria grazie al tour over tecnologico e alle buone pratiche.

Francescato passerà a presentare le diverse tipologie di impianti e biocombustibili con i relativi aspetti tecnici e manutentivi. Infine, il relatore parlerà degli strumenti di incentivazione per la riqualificazione energetica e sviluppo sostenibile della filiera legno-energia. Info: 0444.168386.

ELENCO INCONTRI