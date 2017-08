Rinviato per maltempo il trekking musicale sull'Altar Knotto tra le leggende cimbre

GUIDA ESCURSIONI WEEKEND NEL VICENTINO

A causa del maltempo l'escursione "Trekking Musicale sull'Altar Knotto" prevista per domenica 6 agosto alle ore 9.30 è stata rinviata a data da destinarsi.

"Benessere dal Suono" e "Asiago Guide" insieme agli intrattenimenti sonori di Katy Marcante con i suoi strumenti etnici hanno come intento quello di godere dell'energia della natura e della musica evocativa, che con il canto rieccheggia nelle valli all'Altar Knotto per un'esperienza molto suggestiva. Ci sono luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, ricchi di magia, che richiamano persone dai tempi antichi ai giorni nostri. Uno di questi è l'Altar Knotto un enorme masso in bilico sulla valle, che le leggende cimbre narrano venisse usato come altare.

ITINERARIO. Dislivello è di circa 300 mt. su una lunghezza di 6 km. con un paio di salite impegnative, ma il tutto si svolgerà con molta calma e tranquillità nell'ascolto degli interventi musicali e delle guide naturalistiche. Il suono di antichi strumenti come il tamburo sciamanico e lo srutibox insieme al canto ispirato di Katy Marcante accompagneranno i partecipanti tra i boschi ed i prati, che da Rotzo salgono agli antichi luoghi sacri dei cimbri. Ritrovo: ore 9.30 al sacrario Militare del Leiten oppure 10.00 presso il il parcheggio vicino la chiesa di Rotzo.

COSTO (comprensivo di guida, assicurazione, concerto musicale): adulti 15 euro - ragazzi fino ai 15 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria entro il 4 agosto: 347.8038743 Katy Marcante - 346.2379118 Monica Fantin.

