Rinviato a domenica 5 marzo il "Fogo dea Vecia in Brenta" a Bassano del Grappa

Dopo l'annullamento delle attività di Carnevale per martedì grasso a causa del maltempo, l'Associazione Pro Bassano ha rinviato il tradizionale evento del "Fogo dea Vecia in Brenta con i Botti" a domenica 5 marzo alle 19. E' saltato anche il concorso in maschera della “Bautina d'Argento” dedicato ai più piccoli oltre all'iniziativa "Da Bassano a Cascia", che avrebbe dovuto svolgersi martedì 28 febbraio dalle 19 alle 21 con la distribuzione in piazza di pasta e fagioli a sostegno del comune umbro terremotato. La serata solidale verrà recuperata in altra data ancora da stabilire dall'amministrazione comunale.

