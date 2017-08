Rievocazione storica "Circuito del Tretto" a Villa Rossi di Santorso

Motoincontro dedicato a tutte le moto e vespe antecedenti il 1980 (manifestazione aperta anche ai mezzi moderni), nella splendida cornice di Villa Rossi a Santorso e il suo meraviglioso parco.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Ore 8.30 - Apertura iscrizioni con consegna gadget, panino e bibita.

Ore 11.00 - Partenza motogiro (collinare di circa 35 kilometri), che sfilerà per Santorso, Schio centro, Poleo, S.Caterina di Tretto (ristoro offerto a tutti gli iscritti).

Ore 12.30 - Ripartenza da Santa Caterina per Cerbaro, Bosco di Tretto, San Rocco, e ritorno in villa.

Ore 13.00 - Pranzo in Villa Rossi a cura dell'Oasi Rossi Cooperativa Nuovi Orizzonti.

Ore 15.30 Saluti da parte delle autorità.

Manifestazione aperta a tutti i mezzi in regola con codice stradale, bollo, revisione e assicurazione.

Nell'arco della giornata funzionerà un chiosco. Tutto il ricavato andrà a sostegno di Fondazione Città della Speranza.

