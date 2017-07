ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 9 luglio alle 10 ci sarà la "Rievocazione della Trebbiatura" all'Oasi Rossi di Santorso in via Salzena con i trattori e macchinari d'epoca con il Gruppo Trebbiatori di Dueville per una festa dell'agricoltura tra le spighe di grano.

ELENCO MANIFESTAZIONI