Rielaborare il lutto può diventare un’esperienza condivisa

Si tiene domani 28 ottobre l’annuale incontro dei gruppi di auto mutuo aiuto che in tutta la diocesi offrono esperienze di condivisione alle persone toccate da un lutto.

“Tutti nella nostra vita – spiega il direttore della Caritas Vicentina, don Enrico Pajarin – veniamo toccati, prima o poi, da momenti di sofferenza, facendo l’esperienza della fragilità umana e del limite. Anche quest’anno l’incontro mira a vivere insieme un’esperienza di accoglienza, ascolto, incontro e confronto e avremo la gioia di avere con noi il nostro vescovo Beniamino”.

L’appuntamento è dalle ore 15 alle 17,30 nei locali del Centro Diocesano A.Onisto di Vicenza (Borgo Santa Lucia 51). Sarà l’occasione per approfondire la conoscenza delle varie realtà di auto mutuo aiuto (attualmente sono 11, alcuni specifici come quello di Ospedaletto a Vicenza dedicata ai genitori che hanno perso un figlio o quello di Vicenza per i giovani adulti che hanno perso il coniuge, altri generici per chi ha perso una persona cara) che nel territorio della diocesi si impegnano a supportare le persone che si stanno confrontando con la perdita di una persona cara e la solitudine e il senso del limite che ne conseguono.

Sono previste alcune testimonianze e la riflessione del Vescovo Beniamino. L’incontro si concluderà alle 17,45 con una Santa Messa, presieduta proprio dal Vescovo, accompagnata dal Coro delle Famiglie di Ospedaletto.