"Riconoscere la Manipolazione nelle Relazioni" a Vicenza

APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO

Sabato 25 febbraio, dalle 9 alle 12, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, seminario di approfondimento psicologico "Riconoscere la Manipolazione nelle Relazioni" con la relatrice Maria Stocchiero, psicologa e psicoterapeuta. L'evento è a cura dell’Associazione Pillole di Benessere in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Info: Maria Stocchiero 0444. 506513 - mar.sto@virgilio.it

ELENCO INCONTRI