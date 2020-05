Riaprono i Musei di Vicenza: ingresso gratuito questo fine settimana

I Musei civici di Vicenza riaprono il 22 maggio con ingresso gratuito. Venerdì, sabato e domenica si possono visitare il Teatro Olimpico, la Chiesa di Santa Corona e il Museo Naturalistico e Archeologico con orario dalle 10 alle 18, il Museo del Risorgimento e della Resistenza dalle 10 alle 14 e dalle 15.15 alle 18. Martedì, mercoledì e giovedì Palazzo Chiericati aprirà dalle 10 alle 18.

Chiusi dall'8 marzo per l'emergenza Coronavirus, gli spazi espositivi ritornano a vivere e ad accogliere i visitatori in sicurezza, prevedendo l'ingresso di un numero massimo di persone per volta che dovranno rispettare il distanziamento di un metro, indossare la mascherina e utilizzare guanti o gel disinfettante.

Il Teatro Olimpico riapre al pubblico venerdì 22 maggio dopo più di due mesi di chiusura dovuta all'emergenza sanitaria. Per l'occasione il canale YouTube VicenzaCultura mercoledì 20 maggio pubblica un video che svela un percorso di visita inedito tra le scene del Teatro palladiano. Si potranno vedere da vicino le prospettive lignee raffiguranti le vie di Tebe realizzate da Vincenzo Scamozzi per lo spettacolo inaugurale dell'Edipo Tiranno di Sofocle e divenute fisse e immutabili nel tempo.

Il video è stato prodotto dalla Scuola Holden e da Alessandro Baricco per lo storytelling: https://bit.ly/VicenzaCultura

Per la riapertura gratuita dei musei, il Comune di Vicenza propone ai visitatori di fotografare con il cellulare l'opera d'arte preferita, un dettaglio dell'allestimento, i monumenti che custodiscono le collezioni e che sono essi stessi opere d'arte, e poi condividere lo scatto su Instagram con l'hashtag #vicenzamuseiaperti. Le foto più belle saranno pubblicate sul profilo Instagram del Comune @comunedivicenza.

"Finalmente sarà di nuovo possibile entrare nei musei della città, rispettando le norme di sicurezza previste - dichiara l'assessore alla cultura Simona Siotto -. È una segnale importante quello che vogliamo dare, verso il graduale ritorno alla normalità, ripopolando i luoghi di cultura che fino al 30 giugno saranno gratuiti. Desideriamo, quindi, stimolare il coinvolgimento invitando i visitatori a scattare delle immagini per loro significative e a condividerle su Instagram con l'hashtag #vicenzamuseiaperti. Creeremo insieme una galleria di immagini che verranno pubblicate sul profilo Instagram del Comune @comunedivicenza che saranno un importante veicolo promozionale per la nostra città".

La visita avviene in piena sicurezza, rispettando le nuove “Linee guida per la riapertura al pubblico in sicurezza di musei, archivi e biblioteche” a cura della Direzione Beni Culturali della Regione Veneto e le indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contenimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute.

Per il Teatro Olimpico e la chiesa di Santa Corona sono ammessi ingressi scaglionati dei singoli visitatori fino a un massimo di 25 persone per volta; 20 persone per volta quelle ammesse a Palazzo Chiericati, 15 quelle al Museo Naturalistico Archeologico e altrettante al Museo del Risorgimento e della Resistenza.

Secondo la normativa il personale e i visitatori potranno essere sottoposti alla verifica della temperatura corporea ricorrendo prioritariamente a strumenti di misurazione a distanza.

I musei rimangono chiusi il lunedì. Chiusa la Basilica palladiana.