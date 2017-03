Riapertura Oasi Rossi a Santorso: tutte le novità 2017

Domenica 12 marzo, un'intera giornata di eventi festeggia la riapertura annuale del parco Oasi Rossi ai piedi del Monte Summano, dove giocare, emozionarsi con i propri figli e stupirsi tra colorate farfalle tropicali. Solo per la giornata inaugurale della stagione 2017 - dalle 10,00 alle 19,00 - ingresso a 1 euro a persona, anziché 7 euro. Tra le novità 2017, un nuovo ampio spazio erboso e zone ancor più accoglienti per gli animali da cortile, in quest'area attrezzata a misura di famiglie e arricchita con giochi, trenino a motore, il farfallario più ampio in Italia, ristorante, noleggio e-bike e fioreria. Oltre alle attrazioni consolidate, domenica 12 marzo la Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Onlus accoglierà i visitatori dell'Oasi Rossi con uno spettacolo di giocoleria della compagnia "Duo di Picche", con l'esibizione di cartoni animati viventi con i Cosplayer Vicentini, esposizioni tematiche, approfondimenti e visite guidate.

