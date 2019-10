"Il buio è servito tour" fa il pieno di consensi: sfida ampiamente vinta per Il Grifone

Grande successo e tanta partecipazione alla tappa vicentina de “Il buio è servito tour… Il gusto non ha bisogno della vista”, svoltasi nella giornata di domenica al Centro commerciale Il Grifone di Bassano del Grappa. Un appuntamento dal notevole risvolto socio-umanitario, mirato a sensibilizzare le persone, a partire dai giovanissimi, sul tema della cecità per capire il valore della luce e, soprattutto, per conoscere "da dentro" il mondo di chi la luce non può davvero vederla mai. Un’esperienza di rara forza e umanità.

La scommessa è entrare, con garbo, ma fino in fondo, nel mondo di chi ha difficoltà e, grazie al prezioso insegnamento che ne deriva, uscirne più ricchi, più comprensivi, più attenti e consapevoli. Riteniamo che questa sia una valida occasione per sensibilizzare e coinvolgere un pubblico attento a questo tipo di disabilità.

“Un’opportunità per potersi avvicinare al mondo dei non vedenti - spiega il direttore del Centro commerciale “Il Grifone” Antonio Impedovo - comprendere le sensazioni, le difficoltà e le esperienze di chi purtroppo non ha l’uso della vista, provando ad immedesimarsi in uno dei momenti della giornata in cui la mancanza, di uno dei cinque sensi, viene compensato dall’affinarsi di altri… e questo evento sarà anche utile per dare un piccolo supporto alle associazioni di categoria, che ci tengo a ringraziare per la preziosa collaborazione.”

"Con immenso piacere l'UICI di Vicenza ha partecipato all'evento "Il buio è servito" - sottolinea il presidente del UICI di Vicenza Claudio dal Santo - è un momento speciale rivolto alle persone che hanno il piacere e la curiosità di vivere un'esperienza particolare e davvero indimenticabile che li porterà a scoprire il valore degli altri sensi oltre a quello dominante, la vista".

Un evento itinerante già realizzato in altri 6 Centri commerciali Italiani che oramai sono diventati una piazza importante di incontro e scambio tra persone di ogni genere.