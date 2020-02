Resistencia con Prince Anizoba al Bar Smeraldo

Venerdi 21 febbraio dalle 22 al Bar Smeraldo in Campo Marzio una serata con la musica di Prince Anizoba.

Prince Anizoba è dj e art director nigeriano che vive a Vicenza. Ha iniziato con diversi tipi di ispirazioni musicali, suonando la batteria e dopo aver acquistato i suoi primi giradischi ha organizzato eventi per i suoi amici suonando vinili nel suo seminterrato di casa. Appassionato, creativo e costantemente disposto a migliorare la sua visione musicale, fino ad ora ha avuto il piacere di condividere il palco con Frankie Knuckles, David Morales, Delano Smith, Derrick May, Tiga, Ellen Allien, Alex Neri, Janina, Peggy Gou e hanno suonato per alcuni club ed come Alterego, Mazoom-LePlasair, Altavoz, Circolo degli Illuminati a Roma e Playa Loca durante il Sonar OFF a Barcellona. Prince ora lavora per il suo progetto musicale e per Vice, un nuovo evento con sede a Vicenza.

• from 10pm

• to 3 am

5 hours of music selected by :

- Prince Anizoba ( Penelope Mystra - AREA - VICE clubbing )

- Art Dealer ( ALTAVOZ - LOCO - In.Vase )

- Alain-Ofc Page ( Ca'incastrati after caposile - Monkeys )

Resistencia x All Night Long

21 feb alle ore 10:00 - 22 feb alle ore 03:00

Bar Smeraldo

viale Venezia, 9, Vicenza