Reggae Carnival Party all'Arcadia con  Wavedub Sound System

Questo sabato ritorna sul palco del CSA Arcadia di Schio il format mensile per gli amanti della reggae music a cura del gruppo WAVEDUB SOUNDSYSTEM. Durante questa serata avrete modo di ascoltare dalle sonorità piu ska - rocksteady fino al dub più moderno.

A ROTAZIONE SU WAVEDUB SOUNDSYSTEM:

- Ramabass Sound system (VR)

- Blue Zone Hi-Fi ( TN )

- Wavedub Crew ( VI )

Aprirà la serata Ramabass Sound System composto dai veronesi Rama Lorenzo (selecta/sound builder) e Pietro Bortolussi (selecta), il cui progetto dal 2012 è quello do portare le tipiche good vibrations dei soundsystem jamaicani che infuocano le strade di Kingston, sulle sponde del lago di Garda.

In continua evoluzione, ma mantenendo comunque la linea dei vecchi progetti acustici caricati a tromba e la loro caratteristica fisicità delle frequenze basse. La loro ricerca musicale spazia dallo ska al reggae roots, dalla volontà di mantenere vive le classiche sonorità reggae, alle prime produzioni dub digital, rimanendo il più fedeli possibile all' utilizzo di un supporto analogico come il disco in vinile.

Seguiranno Giosuè e Mattia, giovani ragazzi trentini classe 1999 i quali da anni diffondono in terra trentina la black music, il levare e le basse frequenze. Blue Zone Hi-Fi è un progetto che unisce la musica e l'audio!

La selezione vinilica del sound inizia dal roots più classico fino ad arrivare alle recenti sonorità digitali dub e steppa, il tutto amplificato da un impianto audio completamente self-made a 4 vie.

Chiuderanno la serata i ragazzi di Wavedub Sound System che da anni organizzano eventi e promuovono in tutto l'Altovicentino la cultura reggae e dub.

