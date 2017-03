"Red Carpet Vintage": arredo-abiti-accessori dagli anni '50 agli '80 a Vicenza

Domenica 12 marzo dalle 8 alle 18 si terrà a Vicenza in piazza delle Erbe il mercatino "Red Carpet Vintage" come manifestazione complementare all’evento "Non Ho l'Età: Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage". Il nuovo spazio, parallelo all'evento nelle altre piazze del capoluogo berico, sta riscuotendo sempre maggior successo con una selezione di abiti e accessori vintage oltre ad arredo dagli anni '50 agli anni '80 proprio ai piedi della Basilica Palladiana. L'evento è organizzato da "Antiquariato Vicenza" in collaborazione con l’assessorato all’innovazione e alla semplificazione del comune di Vicenza. Per maggiori informazioni: www.antiquariatovicenza.it - 349.6410654 - info@antiquariatovicenza.it.

