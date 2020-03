Recitals poetico: call for poets

Lo spazio eventi HANDS CONTRA' SS. APOSTOLI, 29 VICENZA ha in programma una 4 giorni di recitals poetici, a cui possono partecipare anche poeti emergenti (anche non pubblicati) previa selezione di loro opere .

L'evento si svolgerà il 7 -8-9-10 maggio in HANDS CONTRA' SS. APOSTOLI, 29 VICENZA.

Le Poesie da presentare per la selezione ( max 10 per ciascun autore ,fra cui verranno scelte quelle da leggere ) dovranno pervenire esclusivamente via mail a manuelaveronesi12@gmail.com entro e non oltre il 10 aprile .