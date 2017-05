APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 5 AL 12 MAGGIO

Venerdì 5 maggio alle 18.30 torna la tradizionale recita del rosario nella cappelletta votiva di Longara a Vicenza per un appuntamento che si ripete ogni anno in questo periodo, a cura dell'unità pastorale della Riviera Berica e del gruppo alpini di Campedello, in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione.

