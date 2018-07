Reading in musica al chiaro di Luna al Parco La Favorita

È tra le novità del calendario Valdagno Estate Eventi 2018 il reading musicale in programma sabato 28 luglio alle ore 22.00 al Parco La Favorita.

Dopo l'apprezzata esperienza dei concerti all'alba a Castelvecchio, si spostano le lancette dell'orologio in avanti per una proposta da seconda serata.

Protagonisti dello spettacolo saranno il percussionista Luca Nardon e l'attrice Sara Tamburello, insieme nel progetto teatrale degli Scavalcamontagne per proporre il loro La distanza della luna, titolo della prima Cosmocomica di Italo Calvino che trae spunto da una teoria di formazione.

"Una volta, secondo Sir George H. Darwin, la Luna era molto vicina alla Terra. Furono le maree che a poco a poco la spinsero lontano: le maree che lei Luna provoca nelle acque terrestri e in cui la Terra perde lentamente energia."

Il tema scientifico principale è chiaro, ma non semplice: si tratta dell'allontanamento della Luna dalla Terra a causa della perdita di energia dovuta alle maree. Calvino non è però interessato ai dettagli di questo meccanismo scientifico. La fisica gravitazionale è principalmente lo spunto per una fantasia di tipo onirico. Gli Scavalcamontagne cercheranno di restituire al pubblico l’atmosfera di sogno ricreata da Calvino attraverso la lettura evocativa di Sara Tamburello e la musica originale, intimista e struggente eseguita dal vivo dal percussionista Luca Nardon e dal pianista Giuseppe Laudanna.

Si consiglia di portare coperte e cuscini.