"Re Birth": live body painting di Lela Perez al "Terzo Ponte"

Venerdì 28 aprile alle 19.30 il locale "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 7 presenta la festa di chiusura dell’esposizione "Re Birth" di Lela Perez con un live body painting. Special guest: Enrico Scriminich alle percussioni. Il "Re Birth", ovvero la rinascita della consapevolezza dell’anima, abbraccia la primavera come simbolo per eccellenza della risveglio nella natura con i colori, che tornano a splendere e ad esser vivi dopo la stagione invernale. Possibilità di cenare con i menù alla carta e posti a sedere prioritari per lo spettacolo. Ingresso riservato ai soci Arci. Infoline per prenotazioni tavoli: 0424.502611. Lunedì 1 maggio pranzo con carne allo spiedo presso la "Spiaggetta" del Terzo Ponte.

LELA PEREZ: è un’artista d’avanguardia disinibita, ma soprattutto abituata a crear scompiglio durante le sue perfomance di body painting, dove riduce, con ingenuo coraggio, ogni locale che la ospita, in un ciclone di movimento,emozioni e colore. info: www.lelaperez.com - www.facebook.com/LaLelaPerez.

