"Un teatro per i più piccoli 2019/20" Rassegna teatrale a Mussolente“

UN TEATRO PER I PIU’ PICCOLI

Rassegna di Teatro Ragazzi e Famiglie – Stagione 2019/20

Sala Polifunzionale “San Michele Arcangelo” di Mussolente



Teatro per divertirsi, teatro per sognare, teatro per vivere. E’ ai nastri di partenza la rassegna “Un teatro per i più piccoli”, curata dal Gruppo Panta Rei e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Mussolente. Sono quattro i titoli proposti per questa nuova edizione, tutti di grande richiamo e capaci di lanciare uno sguardo a tutto tondo sulle varie forme del Teatro Ragazzi, da quelle più tradizionali a quelle più moderne. Si comincia domenica 27 ottobre con “Il mago di Oz”, che vedrà sulla scena proprio gli attori del Gruppo Panta Rei. Teatro d’attore in primis, ma anche giochi di ombre cinesi e diversi momenti d’interazione con il pubblico. Domenica 24 novembre toccherà invece alla compagnia Teatro Blu di Varese, che si esibirà nel classico senza tempo “Peter Pan”, una miscela di comicità, poesia, ritmi intensi e personaggi fantastici. Il 22 dicembre, il Gruppo Panta Rei sarà di nuovo in scena con “La bambina dei fiammiferi”: il classico di Andersen rivisitato in chiave contemporanea e con un finale inedito, pieno di speranza, di solidarietà e di amicizia. La rassegna chiuderà i battenti domenica 26 gennaio con un classico del teatro di figura italiano, “Il manifesto dei burattini” del Teatrino dell’Es di Bologna, un vero e proprio viaggio alla scoperta di quest’arte antica dalle molteplici forme. Tutte le rappresentazioni avranno inizio alle 16.30 e si svolgeranno nella sala polifunzionale “San Michele Arcangelo” di Mussolente, in via Roma 15. Biglietto: Intero 5 euro, Ridotto 3 euro. Per informazioni è consultabile il sito del Gruppo Panta Rei (www.gruppopantarei.it). Per prenotazioni si può chiamare ai numeri 0424.572042 - 340.7854728 o scrivere a info@gruppopantarei.it.



Domenica 27 ottobre, ore 16.30

IL MAGO DI OZ

Gruppo Panta Rei



Domenica 24 novembre, ore 16.30

PETER PAN

Teatro Blu



Domenica 22 dicembre, ore 16.30

LA BAMBINA DEI FIAMMIFERI

Gruppo Panta Rei



Domenica 26 gennaio, ore 16.30

IL MANIFESTO DEI BURATTINI

Teatrino dell’Es



BIGLIETTERIA

Biglietto intero: € 5,00

Biglietto ridotto (da 3 a 12 anni): € 3,00

Sotto i 3 anni l’ingresso è gratuito.

Prevendite biglietti ogni venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la Biblioteca di Mussolente.

Biglietti in vendita presso il teatro a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE BIGLIETTI

Gruppo Teatrale Panta Rei

tel. 0424.572042

mob. 340.7854728

info@gruppopantarei.it

www.gruppopantarei.it