Teatro di prosa, teatro ragazzi e commedia brillante. Anche quest’anno il teatro sarà grande protagonista a Creazzo, grazie alla rassegna “Luci in scena - Creazzo a teatro”, organizzata dal Comune e dal Gruppo Panta Rei. Un totale di sei spettacoli, con il sipario dell’Auditorium Manzoni che si alzerà la prima volta sabato 9 novembre alle 21. La compagnia Stivalaccio Teatro andrà in scena con “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco”, uno spettacolo di puro divertimento che saprà portare sul palco dell’Auditorium la magia della Commedia dell’Arte. Domenica 10 novembre, alle 17, sarà la volta invece della compagnia organizzatrice, che proporrà la sua ultima produzione, “Il primo bambino su Marte”, uno spettacolo di teatro ragazzi nel quale sarà raccontato il più grande sogno di un bambino e la sua caparbietà nel volerlo realizzare. Sabato 23 novembre, alle 21, spazio invece a due mostri sacri del teatro veneto, come Andrea Pennacchi e Mirko Artusi, che andranno in scena con “Imprenditori (Iva compresa)” e racconteranno vizi e virtù degli imprenditori veneti in chiave divertente ma anche riflessiva. La rassegna riprenderà poi nel 2020, precisamente sabato 8 febbraio, alle 21, con la commedia brillante “La locanda delle beffe”, di Theama Teatro. Ancora teatro ragazzi, invece, domenica 9 febbraio alle 17, con il Molino Rosenkranz e le avventure di “Pecore in bicicletta”, una fiaba delicata e divertente che non mancherà di stupire i bambini. Ultimo appuntamento domenica 22 febbraio alle 21, con il Teatro Instabile di Creazzo che porterà sulla scena la commedia “Signori si nasce...cornuti si diventa”. Costo biglietti: 8 euro intero - 6 euro ridotto. Spettacoli per bambini e famiglie: 6 euro intero - 4 euro ridotto (gratuito fino a 3 anni). Le riduzioni si applicano ai ragazzi fino ai 12 anni e agli adulti possessori di Carta60. I biglietti si possono acquistare a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare i biglietti contattando il Gruppo Panta Rei: 0424.572042 - 340.7854728.



Modalità di acquisto e costi del biglietto:

Spettacoli serali

Biglietto singolo: € 8 intero - € 6 ridotto

Abbonamento per 4 spettacoli: € 28 intero - € 20 ridotto



Spettacoli per bambini

Biglietto singolo: € 6 intero - € 4 ridotto



Le riduzioni si applicano ai ragazzi fino ai 12 anni e agli adulti possessori di Carta60.



Per informazioni e prenotazione biglietti:

Gruppo Panta Rei

tel. 0424.572042 - mob. 340.7854728

info@gruppopantarei.it | www.gruppopantarei.it