"Rassegna della Trota del Brenta" a Bassano del Grappa

Dal 1 al 31 marzo si terrà la "Rassegna della Trota del Brenta 2017" a Bassano del Grappa con menù di pesce, proposti dai locali aderenti al gruppo del locale mandamento Confcommercio. Nel "Gruppo Ristoratori Bassanesi" (in particolare Al Camin, Al Pioppeto, Al Sole, All’Alpino, Belvedere, Milleluci, Villa Razzolini, Dalla Mena, Il Tinello, Melograno, Trevisani e Alla Stazione), i ristoranti aderenti prepareranno delizie e leccornie con ingrediente principe la gustosa trota nostrana del Brenta, declinata in molteplici sfaccettature studiate per l’occasione dagli chef. A breve il programma completo.

ELENCO RISTORANTI