Rassegna Culinaria "Olio DOP In Tavola" a Barbarano Vicentino

In occasione della manifestazione "O-Live" (1-2 aprile), per tutto il mese di aprile si terrà la rassegna culinaria "Olio DOP In Tavola" con pranzi, cene e degustazioni a base di olio extravergine d'oliva dei Colli Berici nei ristoranti e locali di Barbarano Vicentino e comuni del Basso Vicentino (Arcugnano, Villaga, Brendola e Zovencedo). Una dozzina gli esercenti nel basso vicentino aderenti alla manifestazioni con menù e prodotti tipici, come il gelato all'olio e il pane all'olio.

Ecco l'elenco dei ristoranti e locali:

(nella foto in alto i crostini inzuppati di olio d'olia extravergine)

