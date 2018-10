Rassegna artisti in residenza : Gioele Pagliaccia

Prima serata della rassegna ARTISTA IN RESIDENZA dedicata al batterista e percussionista GIOELE PAGLIACCIA.

Musicista e compositore che da tempo indaga svariati generi musicali e collabora con musicisti internazionali che vanno da Joe Lally dei Fugazi a Gino Robair e Will Bernard.

Il programma prevede l’esibizione di 3 dei principali progetti musicali che lo coinvolgono.



Biografia completa

https://gioelepagliaccia.wordpress.com/bio/

-------------------------------------------------



IL DUO

Giulio Campagnolo: hammond

Gioele Pagliaccia: batteria

-------------------------------------------------



FAKE LAND

Michele Polga: sax tenore, effetti

Rosa Brunello: basso elettrico, synth, effetti

Gioele Pagliaccia: batteria, chitarra elettrica, kaoss pad 3

Gigi Dalle Carbonare (Eterea Post Bong Band): live triggering, proiezioni, elettronica

http://www.michelepolga.com/

http://www.rosabrunello.com/

https://gioelepagliaccia.wordpress.com/

https://soundcloud.com/funcis

-------------------------------------------------



HONEYBIRD & THE MONAS

Monique Mizrahi: charango, chitarra, basso, voce

Gigi Dalle Carbonare (Eterea Post Bong Band): elettronica, basso, voce

Gioele Pagliaccia: batteria, chitarra, voce

Special Guest Alberto "Bebo" Pretto: basso, chitarra, voce

https://www.facebook.com/honey birdmusic/

http://www.honeybird.net/