Cena degustazione con il Ranpussolo alla Trattoria Berica di Villaga

I Ristoratori Vicentini presentano a Tavola con il Ranpussolo prossimo appuntamento il 14 febbraio alla Trattoria Berica di Villaga.

Si tratta probabilmente dell’erba spontanea più pregiata che esista in Italia, di sicuro nel Veneto, viste le cifre a cui viene venduta. Al tempo stesso però è anche una delle meno conosciute, soltanto in poche zone del vicentino ci sono appassionati estimatori.

Villaga è il paese dei Colli Berici che ne fatto la sua bandiera, al punto da dedicargli una De.Co. si tratta del ranpussolo erba spontanea che si trova in questo periodo. La serata gastronomica tutta dedicata al rampussolo, o raperonzolo, come è chiamato in italiano permetterà di assaggiare questo prodotto in tante altre varianti. In tavola, il pane, la pasta, i salumi, le carni, il Ranpussolo e i dolci tutti iatti creati con prodotti del territorio.

A Villaga sono molto orgogliosi di questa verdura, che cresce spesso selvatica. Strano destino, quello del raperonzolo, nome latino Campanula rapunculus L., celebre grazie alla protagonista di una favola, e non sicuramente per merito della croccantezza della sua radice che nel gusto ricorda molto la dolcezza della noce e della nocciola.

Il “rampusolo”, o ranpussolo come viene chiamato nel Vicentino, cresce fino ad 800-1.000 metri di altezza, e già d’inverno la sua bianca radice è sviluppata nel terreno, talvolta piccola e tonda, quando fa più fatica ad affondare, altrimenti - se la terra è tenera - più lunga e affusolata, (ed è difficile da trovare) e i Colli Berici sono il suo habitat naturale. Le radici assorbono i sali dal terreno ricco di rocce e minerali così ha più gusto e croccantezza.

A TAVOLA CON IL RANPUSSOLO DE VILLAGA

Rassegna Enogastronomica

venerdì 14/02/2020

MENU

Aperitivo di benvenuto con Pinot Bianco Az. Agr. Piovene Porto Godi

Frittelle di pane, ciccioli e Ranpussoli

Involtini di soppressa con sedano rapa e giardiniera di Ranpussoli

ANTIAPASTO

Uovo fritto con Ranpussoli e topinambur tostato

PRIMI PIATTI

Tradizionale Risotto con Ranpussoli della Vallata

Raviolone cacio pepe in gremolada di Ranpussoli

Garganega Az. agricola Piovene Porto Godi

SECONDI PIATTI

Filetto di maiale in crosta di Ranpussoli e pan brioche,con ortaggi all'italiana

Salame Fresco alla Brace con Ranpussoli al Lardo ed Aceto

Polveriera Az. Agr. Piovene Porto Godi Dolce

DESSERT

Frutta brinata con cremino al cioccolato fondente e Ranpussoli canditi al miele

Caffè, degustazione Grappa È

Prezzo della serata della serata 38,00 euro a persona.

Per info e prenotazioni tel. 0444 868391 oppure trattoriaberica@gmail.com

TRATTORIA BERICA

Via A. Manzoni, 88 Villaga