Rangers Rugby Vicenza: gli appuntamenti del weekend dalla serie A agli Old

Nel weekend del 22 e 23 aprile numerosi appuntamenti per il Rangers Rugby Vicenza dalla prima squadra in serie A fino al minirugby impegnato martedì 25 aprile nel Torneo Città di Padova al Valsugana Rugby di Limena (PD). In evidenza il derby tra Rangers e Verona Rugby nella categoria Under 18. In serie A il Rangers Rugby Vicenza affronterà in casa il Rugby Casale alla BPVI Arena di Vicenza in via Francesco Baracca 217. Rimarrà fermo solo il campionato femminile.

PROGRAMMA COMPLETO DELLE GARE:

Serie A - Domenica 23 Aprile - ore 15.30 - Vicenza - BPVI Arena: Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Casale

Serie C - Domenica 23 Aprile - ore 15.30 - Lumezzane (BS): Lumezzane Rugby vs Rangers Rugby Vicenza

Under 18 - Domenica 23 Aprile - ore 11 - Verona: Verona Rugby vs Rangers Rugby Vicenza

Under 16 Meritocratico - Domenica 23 Aprile - ore 10 - Vicenza - BPVI Arena: Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Oderzo

Under 16 Territoriale - Domenica 23 Aprile - ore 10 - Monselice: FTGI Euganei vs Rangers Rugby Vicenza

Rangers Femminile: Riposo

"I Quatro Gati Old Rugby Vicenza" - Sabato 22 Aprile - ore 13 - Stadio Angelo Gobbato - X° Four Cats Cup – Old Rugby Tournament

Under 14 - Sabato 22 Aprile - ore 17 - Verona: Verona Rugby A-B vs Amatori Rugby Vicenza A-B

Minirugby Rangers - Martedì 25 Aprile - ore 10 - Limena (PD): Torneo Città di Padova – Valsugana – Under 6-8-10-12

