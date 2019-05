Ramen Nights da Tiffs: il ramen con la vera ricetta giapponese

"Il ramen era.... fantastico! Ne ho assaggiati diversi e in diverse parti del mondo....e posso dire che il Vostro è davvero ben fatto!" cosi scrive un cliente in occasione di Ramen Nights da Tiffs.

Mercoledì 29 Maggio a grande richiesta, torna RAMEN NIGHT!

Il ramen con la vera ricetta giapponese.

Scegli tra Chicken teriyaki, vegetariano, vegano oppure gluten free: a soli 13 euro una ciotola di paradiso!

Tiffs offre cibo indiano e thailandese di qualità artigianale.

Ogni giorno cuciniamo una selezione di piatti di riso per accompagnare i curries indiani e thailandesi, inoltre zuppe, insalate, noodles e piatti vegetariani.

Potrete trovare un pasto completo scegliendo tra nostri antipasti, piatti principali e dolci per godervi tutto, comodamente, a casa vostra oppure sedervi nello presso nostro bancone bar.

Tokyo Style!

Dalle 18 in poi SENZA PRENOTAZIONE: first come, first serve!

Se non ci sarà posto quando arriverai, nel vero stile delle ramen-ya giapponesi verrai messo in lista fino a che non si libererà un posto.

tiffs.it

Gastronomia Asiatica di Qualità Artigianale : Curries Thai e Indiano, Pad Thai, zuppe, Samosas, thè e infusi preparati da noi.

Catering, Take Away, Corsi

Contrà Porta Santa Croce, 40 Vicenza

Chiama 0444 132 5487

Vieni a gustare il VERO SPIRITO DEL GIAPPONE!