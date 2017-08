ESTATE VALSTAGNESE 2017: TUTTI GLI EVENTI, SAGRE E MANIFESTAZIONI

Domenica 27 agosto alle 10 è previsto il Raduno Vespa Club Valstagna Val Brenta in piazza San Marco a Valstagna con tour panoramico per il territorio circostante. Ogni primo venerdì del mese alle 21.30 è possibile il tesseramento per la stagione vespistica 2017 alla Birreria Cornale di Enego. Per informazioni ed aggiornamenti: www.facebook.com/VespaClubValbrenta/ - www.vespaclubvalbrenta.it.

ELENCO AUTO E MOTO