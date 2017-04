Domenica 2 aprile alle 10 è in programma il Raduno Subaru Lancia Delta per auto sportive a Canove di Roana con ritrovo presso il "New Esperia Bar" in piazza San Marco e il tour turistico per l'Atopiano di Asiago. A seguire il pranzo alla Baita Al Madarello di Asiago. Menù con aperitivo, bis di primi, un secondo, dolce, acqua, vino e caffè a 28 euro. Per informazioni e prenotazioni: 327.4488482 - 347.4854336.

Il programma della manfestazione:

Ore 10: Ritrovo e aperitivo musicale presso New Esperia Bar di Canove

Ore 11:30: Partenza per giro turistico sull'altopiano

Ore 13: Pranzo presso Baita al Maddarello di Asiago (zona aeroporto)

ore 13:30: Durante il pranzo presentazione del V Montegrappa Legend

(nella foto in alto un modellino di Lancia Delta)

