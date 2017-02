Raduno Nazionale S.A.C.T con cani di razza tedesca a Lusiana

Domenica 26 febbraio a Lusiana in pizza IV Novembre si terrà il Raduno Nazionale S.A.C.T con cani di razza tedesca Bayerischer Gebirgsschweisshund e Hannoverscher Schweisshund. Alcuni bellissimi esemplari verranno valutati dai giudici Videsott Elena Casolari e Bauchal Gianfranco per aggiudicarsi la vittoria nel concorso canino. Alle 12.30 è previsto il pranzo presso l'Hotel Diana di Lusiana. La giornata si concluderà con le premiazioni alle ore 14.30. In caso di maltempo l'evento, organizzato dal Circolo Cinofilo Vicentino in collaborazione con il Comprensorio Alpino n° 6 e il comune di Lusiana, avrà luogo presso la palestra comunale di Lusiana. Per informazioni, iscrizioni e pagamenti on line: www.expocani.com - telefono 0522.382145 - fax 0522.015353 - iscrizioni@expocani.com. Hotel convenzionati con il raduno: Hotel Diana di Lusiana - Hotel Concordia di Gallio - Hotel Campomezzavia di Asiago.

Il programma della manifestazione:

Ore 8.30: Ritiro numeri

Ore 10: Inizio valutazione cani

Ore 12.30-13.30: Pranzo all'Hotel Diana di Lusiana

Ore 14.30: Premiazioni

Razza Bayerischer Gebirgsschweisshund: chiamato in Italia “Segugio da montagna bavarese” (in tedesco significa gebirgs = montagna e schwisshund = sangue). Verso la fine dell’Ottocento, coloro che cacciavano i cervi, i camosci e la selvaggina delle zone della Germania settentrionale, adoperavano il “Segugio di Hannover” o Hannoverscher Schweisshund per stanare ed inseguire le prede. Cane di media mole e taglia, mesomorfo dolicocefalo. Classificato morfologicamente come tipo braccoide. Caratteristiche: piuttosto leggero, molto muscoloso con corpo leggermente allungato, leggermente rilevato posteriormente. È una razza selezionata appositamente per aiutare l’uomo nella ricerca della preda selvatica da cacciare tra i migliori al mondo. La sua fedeltà e devozione nei confronti del padrone è davvero ammirevole.

