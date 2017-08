"Raduno Motocross" a Sovizzo: allenamenti in pista e qualifiche per la gara

GUIDA MOTORI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 25 - 27 AGOSTO

In occasione dell'Antica Sagra Peschiera dei Muzzi, sabato 26 e domenica 27 agosto alle 10 a Sovizzo ci sarà il "Raduno Motocross". In programma per sabato l'allenamento nella pista aperta a tutti i tipi di licenza. Domenica alle 8.30 Santa Messa al campo sportivo con benedizione delle moto e alle 10 prove e qualifiche per la competizione. Iscrizione obbligatoria nello stand della festa.

