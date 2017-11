Raduno Ford Club Veneto ad Albettone

Sabato 18 novembre dalle 14.30 alle 24 all'Albergo Ristorante Alla Vigna di Albettone in via Melia 7 si svolgerà il Raduno Ford Club Veneto per conoscere le new entry e giropizza in serata. Ritrovo fin dal primo pomeriggio con esposizione delle vetture moderne, sportive e storiche. Iscrizione obbligatoria.

ELENCO MOTORI