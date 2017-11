Raduno e sfilata delle macchine agricole a Marostica

Domenica 12 novembre alle 8.30 ci sarà il raduno delle macchine agricole a Marostica nel Parco XXV Aprile in via Rubbi in occasione della 67° Festa Provinciale del Ringraziamento, dedicata alle produzioni enogastronomiche del territorio, insieme al Giubileo dell'Agricoltore. Alle 9.30 ci sarà la partenza della sfilata dei trattori storici. A seguire verso le 10.30 verrà celebrata la Santa Messa nella Chiesa Arcipretale di Sant’Antonio Abate con la benedizione dei mezzi agricoli alle 11.403 circa.

