Raduno di trattori d'epoca a Pojana Maggiore

TOP 15 EVENTI DEL WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

GUIDA MOTORI: AUTO E MOTO NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

In occasione della manifestazione "Cooperazione in Festa" (7-9 luglio) a Pojana Maggiore, sabato 8 luglio alle 18 è in programma il raduno di trattori d'epoca per tutti gli appassionati di questo genere di motori. Ingresso libero.

(nella foto sopra un raduno di trattori d'epoca)

