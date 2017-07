Raduno di Ape Car e Miss Ape 2017 a Sant'Antonio di Valle del Pasubio

TOP 15 EVENTI DEL WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

GUIDA MOTORI: AUTO E MOTO NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

In occasione della Sagra Paesana di Sant'Antonio di Valli del Pasubio (da venerdì a domenica) con il 18° Palio delle Contrade, è in programma la discesa delle contrade in piazza con le loro api folkloristiche venerdì 7 luglio alle 21 più il "Raduno di Ape Car" con la sfilata per l'elezione di Miss Ape 2017 domenica 9 luglio alle 17. Ingresso libero.

ELENCO AUTO E MOTO