"Raccontami la tua Storia: Voci di Donne Straniere in Italia" a Palazzo Cordellina

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo alle 15.30 presso Palazzo Cordellina a Vicenza in contrà Riale 12 si terrà l'incontro "Raccontami la tua Storia: Dialoghi a più Voci con Donne Straniere in Italia" con letture di racconti e storie di vita di donne straniere. Dopo il saluto del presidente della Consulta per le Politiche di Genere del comune di Vicenza Everardo Dal Maso, interverranno Daniela Finocchi (ideatrice e responsabile del concorso letterario “Lingua madre”), Valeria Mancini (scrittrice), Daniela Ion (testimonianza di una donna romena); Leyla Khalil (scrittrice). Coordina: Adriana Chemello (Università di Padova). A seguire sono previsti i canti del coro donne ucraine "Il Sogno" (Associazione Orizzonti Comuni) e la presentazione di un atelier di scrittura riservato a donne straniere per incoraggiarle a raccontare le loro storie e a partecipare al concorso letterario nazionale "Lingua Madre" (partecipazione gratuita all'atelier previa iscrizione). Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L'evento è a cura di Adriana Chemello referente del Progetto “La Ragnatela”, con la collaborazione delle associazioni “Femminile Plurale” e “Orizzonti Comuni”, del consiglio dei cittadini e delle cittadine stranieri di Vicenza, con il supporto della Casa per la Pace. Contatti: casaperlapace@gmail.com - 348.0589118.

ELENCO INCONTRI