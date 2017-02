Raccolta Alimenti ENPA per gli amici a quattro zampe al "Carrefour" di Thiene

Dal 14 al 28 febbraio l'Associazione Gatti e Gattini Schio-Thiene e l' ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) saranno al centro commerciale Carrefour di Thiene in via del Terziario 2 per la raccolta di alimenti per i nostri amici a quattro zampe. Un'iniziativa solidale importante per aiutare gli animali nel loro sostentamento. Giovedì 16 febbraio ci sarà anche l'evento "Aiutamoli ad Aiutarli" sempre al Carrefour con consigli per la toelettatura di cani/gatti e la realizzazione di mascherine di carnevale a forma di animali per i bambini. Partecipazione libera.

