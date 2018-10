Quarto cammino per la pace da Schio a Santorso

Un tratto di strada percorso assieme, per manifestare il nostro desiderio di pace. Il breve percorso di 4,5 km si snoderà da Schio a Santorso, attraverso le strade principali, e prenderà tanto più valore quanti più saremo a manifestare questo bisogno di pace, ad invocarla simbolicamente. Saremo in tanti: cittadini, associazioni, gruppi, movimenti e comunità religiose.

Unisciti a noi! Se fai parte di un’associazione vieni con i colori che ti contraddistinguono.



Percorso di km 4,5. Partenza alle 9:30 da Piazza Statuto a Schio, arrivo previsto per le 11.30 in Oasi Rossi a Santorso.

Semplice passeggiata su strada asfaltata e priva di dislivelli.

Per il rientro a Schio è possibile usufruire del servizio pullman, dalle 12.30 alle 14.30 (€ 1).

Al termine del cammino troverete un ricco stand gastronomico e, nel pomeriggio, tutte le attività organizzate per la Giornata della Solidarietà.