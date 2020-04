Quanto e come la questione ambientale influisce con il Covid:on line il prof.Paolo Pileri 

Quanto e come la questione ambientale influisce nelle situazioni come quella che si è creata con l'emergenza COVID-19. In occasione della 50° Giornata Mondiale della Terra c'è un incontro on line alle 18 con il prof. Paolo PIleri per approfondire questa tematica.

La partecipazione è gratuita basta registrarsi qui.

Paolo Pileri insegna al Politecnico di Milano dove è professore associato di pianificazione e progettazione urbanistica.

Tiene corsi nella Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni (Laboratorio di Progettazione Urbanistica) e nella Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale (Usi del suolo ed effetti ambientali). È membro di gruppi di ricerca nazionali e internazionali e consulente scientifico di ministeri, enti pubblici e amministrazioni locali.

I suoi interessi di ricerca riguardano da sempre l’inclusione delle questioni ambientali, ecologiche, agricole e paesaggistiche nella pianificazione territoriale.

In particolare ha lavorato sul tema ‘suolo’, sull’uso e consumo di suolo e sugli effetti delle variazioni d’uso dei suoli. Si è occupato di monitoraggio, valutazione ambientale, politiche per il contenimento dell’urbanizzazione e tutela degli spazi aperti.

Sul lato progettuale, è ideatore e responsabile scientifico del progetto VENTO la dorsale cicloturistica tra Venezia e Torino lungo il fiume Po che è divenuta una delle quattro ciclabili del sistema cicloturistico nazionale previsto in legge di stabilità2016.